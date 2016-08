“Si no hubiera sido el Presidente, UP habría tomado una decisión distinta”

CIUDAD DE MÉXICO.- La decisión de la Universidad Panamericana (UP) de no retirar el título de Licenciado en Derecho a Enrique Peña Nieto, confirma que la figura presidencial aún es intocable en nuestro país y que esa impunidad es uno de los “saldos negativos” del sistema político mexicano, advirtió el historiador y economista, Víctor López Villafañe.

El académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas fue uno de los autores plagiados por Peña Nieto para elaborar su tesis, en 1991, junto con otros nombres como Jorge Carpizo, Diego Valadés, Linda Hall, Enrique Krauze y el fallecido expresidente, Miguel de la Madrid Hurtado.

El autor del libro “La formación del Sistema Político Mexicano”, el cual fue plagiado por Peña Nieto en su tesis, señaló que la determinación de la UP demuestra una vez más que en México “continúa la impunidad”.

De forma coincidente, dijo, esta es una de las conclusiones principales que incluyó en la versión actualizada del libro que plagió Peña Nieto, pero que ahora llevará el subtítulo “De la Hegemonía Posrevolucionaria a la Hegemonía Neoliberal”.

López Villafañe advirtió que la impunidad presidencial pone de manifiesto que las instituciones públicas y privadas no tienen la fuerza para actuar contra el Presidente ni contra altos funcionarios, por lo que se sigue imponiendo la “ley del más fuerte” que daña la confianza de los ciudadanos y contribuye a todos los males que sufre nuestro país.

Agregó que la Universidad Panamericana actuó creyendo “defender la imagen del Presidente”, aunque su determinación terminó afectando a todo el país, puesto que se trata de una decisión errónea que se suma a una gran cadena de desaciertos en lo que se refiere a la aplicación de la justicia en México.

Insistió en que el plagio de una tesis por parte de un Presidente, en cualquier otra nación sería un escándalo que hubiera concluido con la sanción del responsable, por lo que lamentó que en el caso de México sólo se actué en contra de personas que no ostentan altos cargos.

“Salen con esta tontería de que no pasó mucho tiempo, de que no hay condiciones, la verdad es que seguramente si no hubiera sido el Presidente habrían tomado una decisión distinta, si hubiera sido de algún otro personaje, pero creo que obviamente la UP actúa para proteger la imagen del Presidente. Es una respuesta para no dañar más la imagen del Presidente, buscan evitar la imagen presidencial pero contribuyen al deterioro que sufre todo el país”, lamentó.