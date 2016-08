Recuerda con amor 63 años de servicio

NUEVO LAREDO, TAM. [LÍDER INFORMATIVO].- Cuando entré a la peluquería La Atómica a don Abigail literalmente le brillaron los ojos. Seguramente creyó era un cliente buscando un corte de pelo o de barba, de esos que ya casi no hay, ni siquiera hoy en el Día del Peluquero.

Sin embargo era yo, alguien que sólo iba en busca de conocer más acerca de su vida y oficio. Así empieza nuestra charla.

Abigail Carrillo Martínez, hoy de 82 años de edad, nació en la sierra de Zacatecas en 1934, allá donde no hay acceso a la educación y las oportunidades de sobresalir son escasas sino es que inexistentes.

Ya pasaron 63 años desde que un cuñado le enseñó a dar sus primeros tijeretazos cuando tenía 17 años, así lo recuerda sentado en la silla donde atiende a sus clientes.

Llegó en 1954 a Nuevo Laredo, frontera que lo recibió ese año con la histórica inundación, ya cuando contaba con 20 años, un matrimonio y una hija producto de esa unión. Y aquí continuó “echando raíces” procreando cinco hijos más, seis en total. Tres mujeres y tres hombres.

A ninguno le gustó el oficio, recuerda, ni siquiera porque durante la niñez lo acompañaron a la peluquería y trató de que absorbieran ese conocimiento. En cambio cortar pelo, arreglar bigote y rasurar barbas le dio para que ellos sí tuvieran educación profesional.

Hablando de barbas le pregunto acerca de su punto de vista de los jóvenes que se dicen barberos, y sin titubear o siquiera pensarlo exclama “¡Esos no son barberos! Barbero aquel que rasura, arregla barba y bigote. Ahora le llaman Barbershop, les falta mucho para que puedan ser llamados barberos”.

De pronto el tema cambia y ahora estamos hablando de los negocios cerrados en el centro histórico, el suyo, ubicado en Matamoros 103 desde hace seis décadas, es de los pocos que continúan en pie de guerra.

Aunque con escasa clientela el negocio sigue abriendo, no se trata del dinero, sino de la pasión de Abigail, su gusto por la tijera y la máquina, platicar con el cliente y verlo ir satisfecho con una renovada imagen.

“Me gusta mucho y gracias a Dios no me ha faltado trabajo. Hay días que tengo, hay días que no tengo. Me siento muy bien, me gustó mucho y por eso le seguí y todavía le sigo mientras pueda, ya cuando no se pueda pues ni modo”, dice.