“Nunca me iré, ni el PRI tampoco”, dijo Juan Gabriel en correo

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Urquidi, representante del cantante Juan Gabriel, señaló que antes de morir el intérprete escribió un texto en el que hablaba de política y que quería que dicha misiva se le entregara al presidente Enrique Peña Nieto.

– “¿Es cierto que Juan Gabriel le escribió una carta a Peña Nieto?”, le preguntó Carlos Loret de Mola esta mañana a la representante.

– “No, a mí me envió un correo, porque siempre nos estábamos escribiendo, es un correo muy bello que nunca lo quise entregar porque habla de cuestiones políticas”, contestó Urquidi.

Sin embargo, terminó por aceptar que el autor de “Amor Eterno” quería que le entregará el texto a Peña Nieto. “Me pidió que se lo entregará a Peña Nieto, luego lo voy presentar. En pocas palabras él habla muy bonito, dice que él como michoacano, como juarense por adopción, y mexicano, él estaría representando a México con sus canciones y sus bailes y que él nunca se iría de aquí, por esto que estoy diciendo, como el PRI tampoco lo haría”, dijo.

Juan Gabriel expresó abiertamente sus preferencia por el PRI, el partido al que pertenece el Presidente Peña. En el 2000, durante la campaña presidencial de Francisco Labastida, el cantante le escribió una canción para sus spots.

“Hace como dos meses, (Juan Gabriel) me preguntó si ya la había entregado y le dije que no porque no había tenido tiempo”, indicó Urquidi, quien aseguró que resguarda el texto.