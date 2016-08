Juegos mecánicos en Expomex no cumplen con requisitos

NUEVO LAREDO, TAM. [LIDER INFORMATIVO].- A un par de días de iniciar la Feria y Exposición Fronteriza, Expomex, solo han sido instalados cuatro juegos mecánicos, de los cuales dos no cumplieron con los requerimientos de seguridad que exige Protección Civil.

Omar Enríquez, director de la corporación, refirió una de las atracciones no pasó la prueba por cableado en mal estado y otro por una lámina que estaba levantada que se pidió cortar y pulir.

“No han llegado todavía todos los juegos. Hoy tenemos reunión con los organizadores de Expomex donde se les va a decir tajantemente que los juegos se van a revisar a conciencia, no vamos a realizar una revisión exprés para que todos puedan abrir.

“Aquel juego que no sea revisado no va a poder abrir hasta que no sea inspeccionado por Protección Civil y no voy a tener trabajando a mis elementos de madrugada. Esto lo vamos a hacer bien, si ellos no quieren cooperar lo sentimos mucho”, advirtió.