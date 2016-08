No tenía dinero y cargó el cadáver de su esposa por 10 kilómetros

CIUDAD DE MÉXICO.- Dana Manjhi se vio obligado a cargar el cadáver de su esposa a lo largo de 10 kilómetros luego de que el hospital donde murió le negara todo tipo de transporte.

Manjhi caminó durante horas con el cuerpo de su pareja sobre sus hombros, aún con las altas temperaturas. La mujer estaba envuelta en una sábana de color azul.

Junto al hombre iba una niña de 12 años que no paraba de llorar, era su hija. Al parecer, la señora murió de tuberculosis el pasado martes 23 de agosto.

Fue el periodista Ajit Singh quien los encontró en el camino y se encargó de difundir las imágenes.

“Estoy llevando el cadáver de mi esposa porque soy pobre y no puedo pagar un vehículo. Le dije lo mismo a las autoridades del hospital. Ellos dijeron que no podían ofrecerme ninguna ayuda”, contó Dana.

Sin embargo, el hospital se ha negado a emitir declaraciones al respecto y únicamente los médicos externaron que no se dieron cuenta de en qué momento el varón salió con su esposa.

“Su muerte no fue confirmada por el médico de guardia y no se emitió el papeleo de salida. El personal de guardia del hospital no fue informado”, dijo Jaghu Agarwal, asistente del distrito médico en el hospital de Kalahandi.