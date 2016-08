Logran acuerdo trabajadores de Izzi y rompen paro laboral

NUEVO LAREDO, TAM. [LÍDER INFORMATIVO].-Este martes los trabajadores de Izzi regresaron a trabajar después de un día de paro laboral, en el que se logró fueron escuchados y la empresa se comprometiera a solucionar el conflicto de salarios atrasados.

Vía telefónica uno de los directivos dio instrucciones y explicó el proceder en este caso, ante lo cual los inconformes estuvieron de acuerdo y aceptaron los términos y condiciones con la condición de regresar a laborar.

No obstante el grupo de empleados acudió a la Produraduría del Trabajo donde se entrevistaron con la procuradora auxiliar, Laura Salas, quien refirió por tratarse de una empresa de telecomunicaciones, el pleito debe ser mediado por una entidad federal.

Al no estar facultada la oficina local, de continuar el conflicto deberán conciliar los involucrados, empresa y trabajadores, y de no llegar a un acuerdo o una resolución, deberá actuar la Junta federal de Conciliación 60 de Reynosa, Tamaulipas.

“El sindicato de Televisa al que se supone que estamos afiliados no hay en Nuevo Laredo, solo está en la Ciudad de México, entonces no hay quien nos defienda”, señaló Alejandra Jaimes, promotora de ventas.

Otro punto que también preocupa a los afectados es el de la antigüedad en la compañía, ya que al darse el anuncio del cambio, Izzi afirmó a sus empleados se respetarían los años de labor desde su entrada al entonces Telecable.

“Se supone que dijeron que sí pero no lo creo, porque acaba de renunciar un señor que tiene más de tres años y lo dejaron ir sin más ni menos, no le dieron ni una explicación y al igual que nosotros no le estaban pagando y le negaron sus sueldos de 200, 300 pesos”, agregó.