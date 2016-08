“La UP decepciona”, dicen alumnos y egresados

CIUDAD DE MÉXICO.- Alumnos y egresados de la Universidad Panamericana (UP) se dijeron decepcionados por el veredicto que emitió la casa de estudios con respecto al supuesto plagio al que recurrió el Presidente Enrique Peña Nieto hace 25 años para obtener el título de licenciado en Derecho.

La petición que fue lanzada hace unos días en la plataforma Change.org para exigir a la Universidad que le retirara el título a Peña Nieto, fue actualizada con la leyenda “La UP decepciona”, luego de que esta determinó que “estamos frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido.”

La noche del domingo 21 de agosto, Aristegui Noticias dio a conocer “una etapa poco conocida” de Peña Nieto: hace 25 años, cuando presentó su tesis “El Presidencialismo Mexicano y Álvaro Obregón”, plagió al menos 197 párrafos de 10 autores, entre ellos el ex Presidente Miguel de la Madrid Hurtado y el historiador Enrique Krauze.

Tras darse a conocer la investigación, un egresado de la UP abrió una petición en Change.org para exigir a las autoridades académicas que le retirara el título al Presidente.

“Por más pequeño que pueda ser el acto de retirarle el título universitario a un Presidente corrupto, siento yo que la Universidad estaría sentando un gran precedente, ya que estaría rechazando la falta de ética y honestidad de nuestro Presidente. La UP y los Alumni no merecemos este desprestigio, y el país no merece un Presidente falto de ética”.

La petición reunió 135 mil 847 firmas, y la UP decidió formar un “equipo de miembros distinguidos” para “revisar” las acusaciones del supuesto plagio que el mandatario cometió en varias partes de su texto.

Seis días después, la casa de estudios dio su veredicto: “la tesis presenta ideas propias, ideas ajenas citadas e ideas ajenas no citadas”, sin embargo, aclaró que “se trata de un caso sin precedentes en el que no existen disposiciones en los cuerpos regulatorios aplicables a ese procedimiento de titulación”. Admitió encontrarse “frente a un acto consumado sobre el que es imposible proceder en ningún sentido”.

El alma mater del Presidente Peña Nieto detalló que en el trabajo de titulación de su ex alumno se encontraron cinco formas de tratamiento de ideas ajenas:

Reproducciones textuales de fragmentos de obras publicadas anteriormente de acuerdo a estándares académicos. Reproducciones textuales de fragmentos sin cita a pie de página ni en el apartado de la bibliografía. Reproducciones textuales en las cuales no existe cita a pie de página pero sí referencia en el apartado de bibliografía. Reproducciones textuales en las que se da crédito al autor de forma ambigua o imprecisa. Casos en los que se da crédito al autor original, pero no a la fuente de la que fue tomada la cita.

De acuerdo con la investigación de la periodista Carmen Aristegui y su equipo, Peña Nieto plagió 197 de sus 682 párrafos que provienen de textos de, al menos, una decena de autores a los que el Presidente no cita o ni siquiera menciona en la bibliografía del trabajo.

En respuesta, el portavoz de la Presidencia de México, Eduardo Sánchez, emitió un comunicado en el que aseguró que Peña Nieto “cumplió con los requisitos establecidos por la Universidad Panamericana para titularse como abogado”.

“Por lo visto errores de estilo como citas sin entrecomillar o falta de referencia a autores que incluyó en la bibliografía son, dos décadas y media después, materia de interés periodístico”, ironizó el portavoz.

La revelación coincidió con un momento en el que el mandatario vive sus horas más bajas de popularidad.

Fuente: Sin Embargo