La historia detrás de los éxitos representativos de Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO.- Este 28 de agosto se confirmó la muerte de Juan Gabriel en Santa Mónica, California. A los 66 años, el ‘Divo de Juárez’ partió, pero su legado permanecerá por mucho tiempo con todas las piezas musicales que dejó desde que inició su carrera en 1971.

Las míticas canciones de baladas, boleros, rancheras y otras más permanecerán plasmadas en la historia musical de México. El tiempo fue un cruel amigo y se llevó a Juanga, pero sus sonidos quedarán guardados en la mente y corazón de cada ser que disfrutaba escuchar a una de las mejores voces de los últimos 50 años en el país.

Por ello, recordamos algunas de las mejores canciones del ‘Divo de Juárez’ y la historia detrás de cada una de ellas.

¿Por qué Juan Gabriel?



Alberto Aguilera Valadez era su nombre de pila, sin embargo, su primer nombre artístico era Adán Luna, con el que comenzó a presentarse en diversos centros nocturnos de Ciudad Juárez. Con el paso del tiempo, Alberto Aguilera decidió adoptar el nombre compuesto de Juan Gabriel en honor a su amigo Juan Contreras, un hojalatero que le enseñó a tocar la guitarra y Gabriel, en honor a su padre, Gabriel Aguilera Dominguez.

Amor Eterno

La historia más aceptada sobre ‘Amor Eterno’ es que se trata de una canción que Juan Gabriel dedicó a la memoria de su madre, la señora Victoria Valadez, fallecida en 1974. De acuerdo con el periodista Gustavo Pérez, Juan Gabriel estaba en Acapulco cuando se enteró de la muerte de su madre, y de ahí es que nace la frase “”Tu eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco”

Yo no nací para amar

La infancia de Juan Gabriel fue de las más difíciles. Su padre sufría esquizofrenia, y su madre, al no poder alimentarlo, decidió abandonarlo en un orfanato. Este paisaje de su vida quedó retratado en ‘Yo no nací para amar’, que justo inicia con la línea “A mis dieciseis anhelaba tanto un amor” y por supuesto el coro de ‘Yo no nací para amar, nadie nació para mí’

El Noa Noa

Es uno de los grandes himnos de Juan Gabriel y también una de las historias más conocidas del ‘Divo de Juárez’, pues se trata de una canción escrita en honor del primer lugar que le abrió las puertas cuando era un completo desconocido: El Noa Noa, ubicado en Avenida Juárez en donde se presentó con el nombre artístico de Adán Luna. El 17 de Febrero del 2004, el Noa Noa se incendió y en su lugar ahora se ubica un estacionamiento.

No Tengo Dinero

‘No tengo dinero, ni nada que dar’, es una de las frases mejor construidas en la historia de la música mexicana. Fue el primer éxito de Juan Gabriel en 1971, inspirado en todas sus vivencias que había tenido, afrontando la falta de vivienda, alimento y oportunidades para tocar.

Hasta Que te Conocí

Aunque muchos creeríamos que esta canción fue dedicada a un amor frustrado, ‘Hasta que te conocí’ fue otra canción que Juan Gabriel escribió para su madre, quién lo abandonó en un orfanato cuando era muy pequeño. Así que cuando la conoció, “conoció el verdadero dolor” de no haberla tenido en su niñez.

“Hasta que te conocí

Vi la vida con dolor

No te miento fui feliz

Aunque con muy poco amor

Y muy tarde comprendí

Que no te debía amar

Porque ahora pienso en ti

Más que ayer, mucho más”

Fuente: Sopitas