La gran estafa en la colección de Kanye West

CIUDAD DE MÉXICO.- Un nuevo escándalo rodea la colección de Kanye West; y es que a través de las redes sociales se ha dado a conocer que el rapero estafó a sus compradores al estampar playeras de la marca Gildan – que normalmente cuestan 6 dólares- , y venderlas en 90 dólares…

Kanye made you pay £50 for a Gildan Tee, that's robbery. pic.twitter.com/7CbzqfFDzP — c (@CLINT419) 19 de agosto de 2016

– I expected more from you @kanyewest yeezy is really using cheap quality Gildan? Come on fam. My cusin can make dis pic.twitter.com/NAbkykqLep — RAMPING ▶️ Book Now (@DJRampingMusic) 20 de agosto de 2016

S/o to Kanye West for managing to sell me a Gildan T-Shirt for 55 bucks pic.twitter.com/jvFrIVeHIA — Miky (@MichaelWarner26) 22 de agosto de 2016

La cuestión aquí es que sus seguidores tacharon a west como estafador, ya que nadie se hizo cargo de quitar las etiquetas originales. Y no es para menos, ya que el lanzamiento realizado en Londres atrajo a muchísimos fans, quienes hicieron fila para ver las prendas del cantante y adquirirlas, pero se llevaron una gran decepción al descubrir la estafa.

Los seguidores están a la espera de una respuesta por parte del cantante, pero hasta el momento, West no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: SDP Noticias