La fórmula perfecta para alcanzar tus metas

CIUDAD DE MÉXICO.- Querer bajar 40 kilos de un día para otro es como querer ir a la luna sin trabajar en la NASA, o sea metas imposibles de cumplir. Sin embargo, si luchas por tu objetivo día con día, es probable que lo alcances rápidamente.

La psicóloga de Harvard, Amy Cuddy, afirmó en un video de Think Big que es más factíble que las personas alcancen metas y sean más felices, si van paso a paso con sus objetivos.

Según Cuddy, el error más común que comete la gente a la hora de fijarse metas, es centrarse sólo en el resultado y no en el proceso. Amy es experta en el comportamiento humano. Además, es la autora del libro Presence: Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenges. En una investigación, descubrió que son pequeñas cosas las que nos hacen sentir orgullosos de nuestros logros, sentirnos fracasados o decepcionados.

Encontró que la gente suele sentirse fracasada debido a objetivos poco realistas o mal planeados. A veces, las metas que nos ponemos son o muy grandes o muy lejanas, por ejemplo: perder 40 kilos o conseguir el trabajo de tus sueños. Éstas requieren de un millón de pequeños pasos para poder lograrlas y por desgracia, cada uno de estos puede ser una oportunidad para darte por vencido.

Lo más inteligente que podemos hacer para poder alcanzarlas, es aprender del proceso y disfrutarlo. Amy afirma que es bueno tener pensamientos a largo plazo, sin embargo, tienes que ponerte objetivos todos los días para poder conseguir lo que te propones. En pocas palabras, exígete metas diarias o semanales que te ayudan a cumplir con tu sueño.

La investigación demostró que funcionamos mejor cuando nos enfocamos en ir incrementando poco a poco nuestro desempeño para poder alcanzar objetivos. Al mismo tiempo, esto crea motivación para exigirte más conforme va pasando el tiempo.

Fuente: Life&Style