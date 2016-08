Kaepernick desata polémica al no ponerse de pie para Himno

SANTA CLARA.- El quarterback de los 49ers Colin Kaepernick se niega a ponerse de pie para la ceremonia del himno nacional previa a los partidos porque cree que Estados Unidos oprime a los negros y otras minorías.

Kaepernick permaneció sentado en la banca la noche del viernes durante el himno antes del partido de pretemporada en el que San Francisco fue local ante los Packers de Green Bay. Más tarde explicó su razonamiento en una entrevista con NFL Media.

“No me voy a levantar para mostrar orgullo por la bandera en un país que oprime a la gente negra y personas de color”, afirmó Kaepernick. “Para mí, esto es más grande que el fútbol americano y sería egoísta de mi parte mirar para otro lado. Hay cadáveres en la calle y gente pagada los deja salir con la suya con un asesinato”.

Los 49ers emitieron un comunicado después que Pro Football Talk informó en un inicio la postura de Kaepernick, en el cual dicen que los estadounidenses tienen el derecho a protestar o apoyar en el himno.

“El himno nacional es y será siempre una parte especial de la ceremonia previa al partido”, dijo el equipo. “Es una oportunidad de honrar a nuestro país y reflexionar sobre las grandes libertades que gozamos como sus ciudadanos. En respeto a tales principios estadounidenses como la libertad de religión y la libertad de expresión, reconocemos el derecho de un individuo a elegir participar, o no, en nuestra celebración del himno nacional”.

Kaepernick, quien es birracial, fue adoptado y creció con padres blancos. En su cuenta de Twitter, el mariscal de campo se ha expresado abiertamente sobre los derechos civiles y en apoyo al movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan).

Kaepernick no es el primer atleta en Estados Unidos que utiliza la ceremonia del himno para protestar.

En 1996, el jugador de la NBA, Mahmoud Abdul-Rauf, se negó a estar de pie para el himno, aduciendo que Estados Unidos tenía una historia de tiranía y al hacerlo estaría en conflicto con su religión musulmana. En un principio la NBA lo suspendió por su postura, pero le levantó el castigo cuando el basquetbolista dijo que oraría en silencio durante el himno.

Kaepernick dijo que no está preocupado por las consecuencias que su protesta puede acarrearle.

“Esto no es algo que voy hacer por alguien”, declaró a NFL Media. “No estoy buscando aprobación. Tengo que levantarme por la gente que está oprimida… Si me quitan el fútbol americano, mis patrocinios, sé que me levanté por lo que es correcto”.