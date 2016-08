Julieta Venegas comparte demo que le grabó Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO.- La música de Juan Gabriel ha acompañado a Julieta Venegas en todas las etapas de su vida. A él le debe que haya apostado por dedicarse a la composición.

El martes, la cantautora mexicana compartió el mejor regalo que pudo hacerle el Divo de Juárez: la grabación de un demo de su tema “Andar conmigo” para una colaboración que nunca vio la luz.

“Estoy tan sentimental que lo compartí. Tenía ganas de recordarlo, de llorarlo. Me da mucha tristeza, no se me va a pasar en unos días”, dijo Venegas nostálgica en una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde promocionaba su actual gira “Algo sucede”.

La cantautora tijuanense contó que la mañana del martes se enteró de que la versión de “Andar conmigo” que Juanga había grabado varios años atrás se había filtrado en Internet.

En él se escucha al astro de la canción mexicana, fallecido el domingo pasado en California, interpretar la pieza con un gran sentimiento, sello que le valió ser adorado por varias generaciones en México y el mundo.

Venegas dijo a en un aparte a The Associated Press que “Amor eterno”, la canción más conocida de Juan Gabriel y una de las más populares de la música vernácula del país, era su mayor referente y la inspiración que la llevó a componer “Andar conmigo”, pieza que incluyó en su disco “Sí” de 2003.