Juan Gabriel tenía problemas cardíacos desde hace tiempo

CIUDAD DE MÉXICO.- Silvia Urquidi, fiel e incondicional amiga de Juan Gabriel, quien falleció esta mañana de un infarto al corazón, aseguró que el Divo de Juárez presentaba problemas cardíacos desde hace un tiempo.

Visiblemente conmocionada, Silvia contó a EL UNIVERSAL que Alberto Aguilera era muy reservado por ello aunque desde hace meses padecía problemas cardíacos poco se sabía de ello.

“Él siempre fue muy cauteloso con todas sus cosas, si tenía un malestar nunca le decía a nadie, pero los que éramos cercanos a él sabíamos que no andaba bien de su corazón”, dijo.

Urquidi añadió que la sobrina del intérprete, Silvia Aguilera quien vive en El Paso, Texas y se dirige hacia Santa Mónica le confirmó el deceso del cantante, el cual sucedió a las 11:00 horas de este domingo.

Acerca de a qué lugar sería trasladado el cuerpo del intérprete de “Amor eterno”, Urquidi desconoce los planes que tengan la familia pero aseguró que Juanga siempre le comentó que desearía ser enterrado en la Ciudad de México.

“Estoy en shock, no sé si su familia quiera que sus restos vayan a Juárez, lleguen a la Ciudad de México o se queden en Santa Mónica, él a mi me decía que le gustaría en el ciudad. Se me hace increíble que se haya ido, hasta mucho antes que su hermano Pablo quien desde hace algún tiempo está muy mal de salud”, detalló.