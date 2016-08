Juan Gabriel hizo el disco con el que reaparecerá Isabel Pantoja

MADRID.- Juan Gabriel le hizo un último regalo a su amiga Isabel Pantoja antes de entrar a la cárcel, un disco. Días antes de que la tonadillera comenzara a cumplir condena, acababa de grabar un nuevo trabajo que ha permanecido casi dos años en un cajón.

Poco después de recuperar la libertad, Pantoja firmaba un contrato con la compañía de discos Universal para volver a la escena musical.

El regreso será con ese álbum que Juan Gabriel hizo para ella en secreto. El destino ha querido que ese sea el último sello de una relación que comenzó hace más de 20 años y que fue más allá de lo profesional.

Quienes han escuchado el nuevo trabajo de Isabel Pantoja aseguran que será “todo un éxito”, que Juan Gabriel ha sabido recoger en esos temas la esencia de la tonadillera. El músico no solo conocía la capacidad vocal de Pantoja, también su vida personal y sentimental. Pocos sabían tanto de ella como él. Juan Gabriel fue de los amigos fieles que se mantuvieron a su lado cuando comenzó el juicio por su implicación en el caso Malaya. Se dice que también fue uno de los convocados a echar una mano para recaudar el dinero que el juez reclamaba a la artista.

El disco inédito se grabó en otoño de 2013 en México y se dice que algunas de las canciones fueron adaptadas para Pantoja ya que inicialmente estaban hechas para Rocío Dúrcal, otra de las debilidades de Juan Gabriel.

El músico era íntimo de Pantoja pero quizá lo era más de Agustín, el hermano menor de la cantante. Su relación fue tan estrecha que incluso se fue a vivir con Juan Gabriel una larga temporada.

Horas después de conocerse la muerte de Juan Gabriel, la cantante rompió su largo silencio para hablar de su amigo: “Alberto, en este momento mi corazón se paró con el tuyo. ¿Por qué no me has esperado? Cielo mío, jamás sabrás como te quiero…Con toda mi alma!! Mis respetos y mi admiración. Como tu bien dices, gracias por haber nacido en el mismo siglo y haber podido compartir todo contigo, como familia y artista. Mi familia y yo estamos desolados. No tenemos ánimos ni palabras ante esta inesperada pérdida de nuestro amigo Alberto. Te quiero con mi alma. Descansa cariño mío. Te ama tu comadre Isabel”.

Pantoja tiene previsto reaparecer en la escena musical en el mes de octubre. Prepara tres grandes conciertos en Madrid, Barcelona y Valencia.

Fuente: El País