NUEVO LAREDO, TAM. [LÍDER INFORMATIVO].-La mañana de ayer personal técnico y administrativo de Izzi, antes Telecable, se manifestaron afuera de la oficina central e impidieron la salida de las unidades de la empresa, a fin de exigir se les pague sueldos atrasados.

Desde las 6:00 de la mañana los empleados se empezaron a aglomerar en el edificio de Maclovio Herrera y Obregón, que de manera pacífica dejaron de lado sus labores para ser escuchados y los directivos tomen en cuenta su inconformidad.

Alendra Jaimes, promotora de ventas, mencionó lo único que se busca es recibir una respuesta para los empleados de mantenimiento técnico y ventas.

“Queremos que venga alguien, los jefes directos, directores generales de la empresa a darnos una solución ya que nuestros jefes inmediatos ellos no tienen respuesta alguna. Ya tenemos así mes, mes y medio sin recibir una respuesta. Somos más de 50 personas afectadas”, afirmó.

El conflicto no es exclusivo de Nuevo Laredo sino que también ocurre en entidades como Saltillo, Reynosa Matamoros o Oaxaca, donde el fin de semana pasada se dieron paros laborales.

Karen Rangel, también afectada, señaló que de un día a otro la compañía de televisión de paga cambió las condiciones de trabajo, en las que establece que de acuerdo a las ventas de cada trabajador, sobre esos ingresos se tabulará su sueldo.

“Un señor tiene poquito que se salió, tenía tres años aquí, la última quincena le dieron cien pesos y eso no es posible para nosotros. Nos están pidiendo que vendamos al día cuando no nos están pagando, porque en realidad no nos están pagando como deben.

“Somos más madres de familia, madres solteras que necesitamos el apoyo de un trabajo y no nos están resolviendo nada. La jefa de nosotros, Gina Guerrero, ha hablado con el jefe de aquí y siempre nos aplazan que en un día, una semana, una quincena”, expuso.