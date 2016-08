Ingresan a la UAT aproximadamente 600 nuevos alumnos

NUEVO LAREDO, TAM.[LÍDER INFORMATIVO]- Aproximadamente 600 alumnos fueron los que se integraron a las filas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), donde se formaron con ellos 8 semestres de las diferentes carreras con las que cuenta dicha casa educativa de nivel superior.

Por otra parte otros 200 jóvenes quedaron sin un lugar, y para quienes se abrió el curso inductivo, con vista a que pueda inscribirse al próximo periodo en el mes de enero, buscando que con dicho curso no queden sin estudios y se puedan regularizar al iniciar en enero.

“Perderían este semestre pero se les explico que afortunadamente se tienen los cursos de verano, donde en dos años pueden alcanzar a los jóvenes que están ingresando, en enero se inscriben con sus 7 materias, y posteriormente pueden ir pidiendo materias de semestres adelantándolas y de esa forma regularse”, explicó Luis Hernán López Díaz, Director de la Facultad de Comercio de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Por otra parte el Director de la UAT, precisó que no ha desaparecido ninguna materia de las que siempre ha impartido la institución siendo estas cinco, como ejemplo en este ciclo escolar se abrieron todas, y únicamente en enero es cuando no se crea un grupo de informática, al no lograrse completar un grupo, pero sin embargo continúan los estudiantes que ya van avanzados.