Incumplen kinders nuevo horario de 4 horas

NUEVO LAREDO, TAM. [LÍDER INFORMATIVO]- El Jefe del Centro Regional de Educación (CREDE), Aurelio Uvalle Gallardo, precisó que el cambio de horario en la educación preescolar que sería de 8:30 de la mañana a 12:30 de la tarde, seria implementado desde el pasado lunes 22 que inicio el nuevo ciclo escolar 2016-2017.

Sin embargo algunos padres de familia ya han comenzado a expresar sus quejas, ya que algunos kinders, no han acatado la disposición al 100% como fuera informada, dejando salir a los pequeños media hora antes del horario nuevo.

“Hasta ahorita las cosas siguen igual, el cambio es para todo el ciclo escolar actual, y así tiene que ser, tal vez algunos kinders estén en proceso de adaptación, pero debe ser en el transcurso de la semana que entra que quede debidamente establecido el cambio de horario, el que ahorita no esté al 100% no quiere decir que no se hará”, explicó Uvalle Gallardo.