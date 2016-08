INAI pide entregar datos de programa de estímulos a investigación

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pidió al Conacyt dar a conocer versión pública de las propuestas que no fueron incluidas en el Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016.

La versión pública “sólo podrá testar el nombre de la persona moral, así como cualquier otro elemento que pudiera hacer identificable a las empresas participantes con la calificación o puntuación obtenida”, informó el instituto en un comunicado.

La comisionada presidenta del INAI, Ximena Puente de la Mora, destacó la importancia de conocer la información, toda vez que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) apoya el desarrollo tecnológico, así como la innovación, con apoyos a proyectos de las empresas que así lo soliciten.

Lo anterior a solicitud de un particular quien pidió tener acceso a la información de las personas morales que solicitaron apoyos económicos del programa aludido y que no recibieron recursos públicos.

Puente de la Mora señaló que el Conacyt tiene como objetivo principal incentivar a nivel nacional, la inversión de las empresas en actividades y proyectos relacionados con la investigación, el desarrollo tecnológico e innovación a través del otorgamiento de estímulos complementarios, de tal forma que los apoyos tengan el mayor impacto posible sobre la competitividad de la economía nacional.

Según los hechos, Conacyt sólo proporcionó una tabla en formato Excel, con los rubros de año, proyecto, razón social, subsector INEGI, modalidad, entidad federativa, monto de apoyo, bolsa y calificación de las empresas beneficiadas con recursos públicos del Programa de Estímulos a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 2016.

Sin embargo, mediante acta emitida por el Comité de Transparencia confirmó la clasificación de la información relativa a las propuestas de las empresas que no fueron seleccionadas y estimó que al no haber sido favorecidas con recursos públicos, no existía obligación alguna de dar acceso a la información.

En la ponencia de la comisionada Puente de la Mora se advirtió que se cumplirían con los objetivos de la Ley de Transparencia si se otorgaba acceso a la relación de todas las propuestas de personas morales que participaron en el referido programa.

Ello dado que implica una rendición de cuentas y transparencia de la gestión pública respecto de un programa que otorga apoyos económicos a diversas empresas, sin demerito de la protección a la información confidencial de los participantes que no resultaron beneficiados con recursos públicos.

Así, a propuesta de la comisionada presidenta el pleno del Instituto Nacional de Transparencia modificó la respuesta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y le instruyó a entregar la información en los términos referidos.

Además, deberá entregar la resolución emitida por el Comité de Información, en la cual funde y motive la clasificación de la información.