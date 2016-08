Harry Potter podría volver al cine con todo y Daniel Radcliffe

CIUDAD DE MÉXICO.- Aunque Harry Potter and the Cursed Child –la octava parte de la serie del ya no tan joven mago– es originalmente una obra de teatro y, la mismísima J. K. Rowling ha declarado que no tiene planes de llevarla al cine “debido a su esencia”, pero al parecer las cosas ahora son diferentes, porque hay un rumor bastante jugoso para todos los Potterheads que anden por ahí.

Y es que algunas fuentes de Hollywood dicen que Warner Bros. está trabajando “muy en secreto” en adquirir los derechos para poder hacer la adaptación de The Cursed Child al cine para que esté lista durante algún momento de 2020, pero la noticia no para ahí, porque según estas mismas fuentes, para Warner sólo existe un Harry Potter… Y eso significa que buscarán que Daniel Radcliffe vuelva para interpretar a la versión más madura del mago que venció a Lord Voldemort y que ahora es un auror en el Ministerio de Magia.

Aunque Harry Potter and the Cursed Child no está del todo enfocada en Harry, sí hay grandes referencias a su pasado. Pero esta vez las cosas se enfocan en su hijo, Albus, quien fue seleccionado en Slytherin y no en Gryffindor como el resto de su legendaria familia. Aunque sólo hay que tomar esta noticia como un simple rumor, no hay que pensar que es algo descabellado, y de ser realidad, habrá mucho Harry Potter para rato.



Fuente: Código Espagueti