Guía para ‘millennials’ sobre la importancia de Juan Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO.- La sorpresiva noticia de la muerte de Juan Gabriel conmocionó a sus seguidores, al mundo de la música y a los usuarios en internet. Aunque era un artista global que “trascendió fronteras y las generaciones” —como bien dijo Barack Obama—, algunos jóvenes en redes sociales señalan que no conocían “a ese señor”. ¿Por qué la muerte de este cantante de 66 años ha causado tanta impresión?

Estas son las claves:

Sus canciones son muy famosas

Quizá algunos no lo reconozcan, pero es muy probable que alguna vez hayan escuchado sus canciones, incluso interpretadas por otros artistas. Desde ‘No tengo dinero’ —la que lo lanzó a la fama— hasta los clásicos ‘Querida’ y ‘Amor Eterno’. Acá puedes ver una lista de las 10 canciones memorables de Juan Gabriel.

Es un éxito en redes sociales

Las páginas oficiales de Juan Gabriel tienen muchos seguidores: Más de 2 millones de fans en Facebook y 164.000 en Twitter. En YouTube sumó más de 959.000 suscriptores, donde suman más de 818 millones de vistas. La canción más popular es Así Fue con 95 millones de views.

En iTunes, su canción con Marc Anthony —lanzada este domingo— está en el quinto lugar de los sencillos más escuchados y en el primero de los videos más vistos.

Como todos los grandes artistas, su música es muy popular en las plataformas digitales. Y lo es más desde que se supo su muerte.

A lo largo de sus 45 años de carrera vendió mas de 100 millones de copias de sus casi 60 discos donde predominaban las baladas pero también rancheras, pop latino, boleros, mariachis e incluso salsa y rumbas flamencas.

Además fue nominado hasta en 6 ocasiones para los Premios Grammy.

Unas 350.000 personas asistieron a su concierto en el Zócalo de la Ciudad de México en el año 2000, una cifra que no ha sido superada hasta ahora.

Además, fue el primer artista popular en presentarse en el Palacio de Bellas Artes de México, un escenario exclusivo para la música clásica.

Fue un compositor para miles de artistas

Su música y sus letras fueron prestadas para más de 1.500 artistas entre los que destacan Paul Anka, Isabel Pantoja, Vicente Fernández, Luis Miguel o Rocío Jurado.

Como compositor escribió más de 1.800 canciones, según datos de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Fue un artista global

Su música llegó a grandes escenarios, entre ellos al Palacio de Bellas Artes, al Auditorio Nacional, el Estadio Azteca y al Festival Viña del Mar.

Sus canciones han sido traducidas al japonés, al italiano, francés y alemán.

En 2002, consiguió que su nombre se inscribiera en esta estrella del Paseo de la Fama de Hollywood, donde ahora le lloran decenas de sus seguidores.

Fue filántropo y defensor de los derechos de los homosexuales

Su generosidad para financiar proyectos sociales fue reconocida por la Academia Latina de la Grabación que en 2009 le nombró persona del año. Juan Gabriel defendió los derechos de la comunidad gay, si bien nunca se pronunció específicamente sobre su orientación sexual. Cuando una vez se lo preguntó Fernando del Rincón en una entrevista con Univision, contestó con un escueto, “dicen que lo que se ve no se pregunta mijo”.

