Guevara: “México necesita una secretaría del deporte”

CIUDAD DE MÉXICO.– “En México hace falta un verdadero plan nacional del deporte de corte transversal y que sea invulnerable al cambio de sexenio”, considera Ana Gabriela Guevara, medallista olímpica en Atenas 2004 y también miembro del Senado mexicano. Estima que se debe apoyar al deporte en sus diferentes aristas: el deporte social, con fines de desarrollo de integración de una comunidad; el adaptado, el practicado por personas con alguna discapacidad y el que corresponde a los seleccionados nacionales, de alto rendimiento.

Guevara considera que el corte presupuestal a la Conade durante el mandato del presidente Enrique Peña Nieto no es el tema principal. “Claro que durante el sexenio de Felipe Calderón se aportaron más recursos y se justificaron con las siete medallas que ganaron en Londres 2012. Pero el tema no es el dinero, mientras no tengamos un verdadero plan nacional será lo mismo”.

“De mi parte habrá una propuesta para hacer las modificaciones de ley a favor del deporte y una iniciativa para buscar la creación de la secretaría o el ministerio del deporte”, asegura Guevara, quien no es parte de la comisión de juventud y deporte del Senado, “me he limitado a hacer exhortos y llamados, pero hace falta voluntad política porque el tema del deporte no ha sido un tema prioritario”.

La parlamentaria estima que con la creación de una entidad administrativa sería la pauta “para que en los estados no haya institutos del deporte, sino sus propias secretarías para que haya criterios uniformes en presupuesto, en apoyos. Es buscar una estrategia clara que conjunte a las federaciones de cada deporte”, considera la exdeportista.

Guevara comenzó su carrera deportiva en el baloncesto. Pero sus habilidades la llevaron a las pruebas de velocidad. Fincó su trayectoria en desde 1996. Fue en el Campeonato Mundial 2003 en París cuando se erigió como la número uno del mundo al ganar el oro en los 400 metros con su mejor tiempo, 48, 98 segundos.

Sin embargo, ocho años más tarde, Ana Gabriela tomó la decisión de terminar su carrera deportiva, en vísperas de los Juegos Olímpicos de Beijing. Su retiro se debió al enfrentamiento directo con el entonces presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, Mariano Lara, a quien acusó por irregularidades en su gestión durante el Mundial de atletismo 2007 en Osaka donde se alquilaron cuartos triples de hotel para los deportistas. También por la nula defensa del marchista Eder Sánchez, quien perdió la medalla de bronce en una apelación en España. Lara terminó fuera de la institución y sancionado con cinco años alejado de cualquier cargo público.

Guevara comenzó su carrera política en 2008 cuando el entonces jefe de Gobierno de la capital mexicana, Marcelo Ebrard, la nombró titular de la Coordinación de Cultura Deportiva, Física y de Salud. Ahora en su faceta como parlamentaria buscará la creación de la secretaría nacional del deporte para que a su vez en los estados de México se rijan bajo una sola política del deporte y trabajar de cerca con las federaciones de cada deporte. “Durante muchos años las federaciones vivieron en el limbo de la no comprobación de gastos. La Conade ha intentado ser más estricta, porque así la ley lo exige”.

