Gomita casi queda paralítica tras ser hipnotizada en “Sabadazo”

CIUDAD DE MÉXICO.- La conductora de “Sabadazo”, Aracely Ordaz Campos, mejor conocida como “Gomita”, sufrió un accidente durante una de las grabaciones del programa en la que fue hipnotizada por Niko.

Mientras la guapa comediante se encontraba dormida debido al efecto del hipnotizador, tres personas se subieron sobre su estómago para demostrar el supuesto efecto de la mente, mientras apenas su cuerpo estaba recargado sobre dos sillas.

Así, Laura G, Cecilia Galiano y otra persona de alrededor de 90 kilos, lastimaron a “Gomita”, quien afirmó a la revista TVNotas, casi queda paralítica.

La payasita tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital debido a los fuertes dolores que tenía en abdomen y columna, misma que le quedó desalineada.

“Yo había hablado con gente de la producción sobre que no quería hacerlo, y es que Ceci no quiso, y me dijeron: ‘Gomita, hazlo tú ’. Y les contesté : ‘no, porque la vez pasada me lastimaron, ya que mis compañeras se subieron con tacones y esta vez, no quiero’. Y me mencionaron que los productores habían decidido que lo hiciera, y bueno, si mis jefes dijeron eso, acepté ”, publicó la revista en su sitio web.

Fuente: Publimetro