Filtran posibles precios del iPhone 7

CIUDAD DE MÉXICO.- Siguiendo la serie de rumores y filtraciones antes de llegar a la tan esperada fecha de presentación del iPhone 7 (que será este 7 de septiembre), llegan los posibles precios de la nueva generación.

La filtración, cuyo precio está en yuanes, proviene de un importante vendedor mayorista de productos Apple en China, Leleda. Al parecer los modelos doblarán su capacidad de almacenamiento, sin afectar el precio comparados con los modelos actuales de iPhone 6S y 6S Plus:

Para el iPhone 7

de 32 GB – ¥5288 (790 dólares)

de 128 GB – ¥6088 (910 dólares)

de 256 GB – ¥7088 (1,060 dólares)

Para el iPhone 7 Plus

de 32 GB – ¥6088 (910 dólares)

de 128 GB – ¥ 6888 (1,030 dólares)

de 256 GB – ¥7888 (1,180 dólares)

Estos precios estarán disponibles en China, lo que indica que podrían cambiar para el continente americano.

La filtración también incluye una imagen de la información del contenido de las cajas de los iPhone 7 de 256GB: audifonos earphone con conexión Lightning, un adaptador para audífonos con conexión de 3.5 mm, además del cable y cargador de batería.

Hace un par de días se filtró la imagen de las dos versiones del iPhone 7 en color azul:

