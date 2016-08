El “mejor jefe del mundo” estuvo a punto de morir en accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Richard Branson, directivo del grupo Virgin y uno de los hombres más ricos del mundo, sufrió un accidente en bicicleta que por poco le costó la vida: “Pensé que no la contaba”, publicó en su cuenta de Twitter.

El empresario, considerado uno de los mejores jefes del mundo por los beneficios que la empresa tiene con sus empleados, se encontraba en las Islas Vírgenes Británicas con sus hijos. Circulaba a gran velocidad en cuando ocurrió el accidente en elque también se vieron involucrados sus familiares.

En declaraciones a la prensa contó que conducía como parte de su entrenamiento para la competencia “Virgin Strive Challenge”, cuando sucedió el accidente.

My life flashed before my eyes – fell headfirst over my bike handlebars https://t.co/aEh6TsDQz4 pic.twitter.com/U9fWDGVWhO — Richard Branson (@richardbranson) August 26, 2016

Aunque el accidente ocurrió hace unos días, la empresa recién lo dio a conocer a través de un comunicado escrito por Branson y titulado: “Vi mi vida pasar ante mis ojos”.

“Hace un par de noches iba en una carretera con Holly y Sam. Me dirigía hacia abajo de una colina en la Bahía de Leverick, cuando todo se puso muy oscuro y me las arreglé en el camino. Lo siguiente que recuerdo es que había sido arrojado encima del manibrio y que vi mi vida pasar ante mis ojos”, explica Branson. “Realmente pensé que iba a morir. Salí disparado de cabeza hacia el pavimento. Afortunadamente mi mejilla y mi hombro se llevaron la peor parte. El llevar un casco me salvó la vida. Tengo daños muy graves en la mejilla, en mi rodilla, el hombro y la barbilla; además de severas lesiones en el cuerpo”.

Branson explicó que se siente un hombre afortunado por seguir con vida, a pesar de las heridas.

5th anniversary of Necker fire, I nearly died falling off my bike. All worked out, I’m lucky https://t.co/aEh6TsDQz4 pic.twitter.com/ws4eQdXpA0 — Richard Branson (@richardbranson) August 26, 2016

Forget my injuries (cracked cheek, torn ligaments) – I'm having to drink tea out of a straw! https://t.co/aEh6TsDQz4 pic.twitter.com/t8g8HdHFqN — Richard Branson (@richardbranson) August 26, 2016

Fuente: Publimetro