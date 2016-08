Descarta Conagua desfogues en presas de Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAM.- En este momento las diferentes presas que se ubican en Tamaulipas, mantienen niveles del orden del noventa por ciento y tienen la disponibilidad suficiente para captar el agua que puedan dejar las lluvias que se pesenten en la actual temporada, indicó Ruben Quiroga Peña.

El funcionario federal dijo lo anterior al ser consultado a cerca de la actualidad, en cuanto al almacenaje que presentan los diferentes embalses en el Estado, tomando en cuenta la temporada de lluvias que está vigente en Tamaulipas y los posibles riesgos que pudieran generar este tipo de fenómenos.

“A la fecha no ha habido necesidad tampoco de recurrir al desfogue de algún vaso, debido a que los niveles que presentan que permiten un manejo seguro, evidentemente que no hay riesgos y no hay necesidad de continuar liberando agua para dejar más espacio a los escurrimientos que se presenten”, señaló.