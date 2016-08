Condenan académicos inacción de UP contra plagio

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras las decisión de la Universidad Panamericana (UP) de no aplicar ningún tipo de sanción en contra del presidente Enrique Peña Nieto, pese a comprobar que sí cometió plagio en su tesis para obtener su título de Licenciado en Derecho, académicos de diversas instituciones educativas del país condenaron la resolución que se le dio al caso, pues establece un precedente negativo.

Aristegui Noticias entrevistó a doctores que imparten clases en El Colegio de México, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Instituto Mora y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), y estas fueron sus reacciones ante el anuncio de la UP.

Genaro Lozano, Universidad Iberoamericana



El académico y columnista destacó como positivo el hecho de que la Universidad Panamericana (UP) reconoció que hubo un plagio en la tesis que Enrique Peña Nieto presentó hace 25 años, pero dijo que es una “lástima” que no pudo castigarlo y que un sector de alumnos “sin conciencia” defiendan el plagio de un integrante de su comunidad.

Afirmó que independientemente de los procesos administrativos la sanción moral ya está y fue muy fuerte por parte de la opinión pública.

En entrevista dijo que el plagio académico debe ser castigado con la expulsión del estudiante, “decirle a esa persona que no puede formar parte de una universidad de prestigio, que no puede seguir con su carrera académica”

“El plagio siempre ha estado penado, desde que yo estudié en los 90, (pero también) mis profesores que estudiaron en los 80 y 70, el plagio siempre ha sido uno de los temas más reprobables en el mundo académico. Por esta personalidad que se le está juzgando hoy por algo de hace dos décadas no he visto un cambio, y la investigación que comprueba el plagio nos da un matiz sobre el hombre que gobierna a todos los mexicanos”, señaló.

José Luis Caballero, Universidad Iberoamericana

El director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana, José Luis Caballero, dijo que todas las universidades del país deben tener la facultad de imponer sanciones en casos de plagio sin importar si se tratan de “hechos consumados” o ex alumnos, como lo hizo la Universidad Panamericana (UP) al analizar la tesis del presidente Enrique Peña Nieto.

“No puede ser la obtención del grado una excusa para no investigar un hecho pasado que tiene repercusiones en el presente, de la magnitud que tiene el plagio”, dijo en entrevista para Aristegui Noticias.

Sobre respuesta de la UP, que reconoció que Peña Nieto usó ideas ajenas para su tesis, Caballero explicó que todas las universidades deben tener controles para evitar el plagio y que el argumento de que se trata de un ex alumno es una excusa “contradictoria”:

“Las universidades tienen que tener otra ruta de salida, de rendición de cuentas se trate de alumnos estudiando o de ex alumnos; además es una cosa un poco contradictoria (la respuesta de la UP) porque finalmente los trabajos de titulación, en muchos de los casos, son para la obtención de un grado, entonces convierten automáticamente en exalumno o exalumna a quien utilice ese material que está plagiado, con el cual se obtienen un grado académico”, dijo.

Luis de Pablo Hammeken, UAM

Para el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) es una mentira que la Universidad Panamericana (UP) no pueda retirar el título académico a Peña Nieto, pues instituciones de más renombre y prestigio académico lo han hecho.

Hammeken usó el caso de El Colegio de México, que recientemente le quitó el título de doctorado a un estudiante de Sociología tras descubrirse un plagio.

“Las escuelas tienen todo el derecho de actuar en un caso grave, como el que se trata aquí, para retirar los títulos que han otorgado”.

El académico dijo que antes de que la tecnología tuviera tal grado de avance el plagio era considerado más o menos normal, pues no se tenían tan a la mano todas las medidas para detectarlo, pero cada vez en México y en todo el mundo se está tomando como lo que es: un robo a la propiedad intelectual de los autores.

“Empezar una carrera profesional robando el trabajo de alguien más sin darle el crédito obviamente lo hace, a mi juicio, no honorable”, señaló.

Leticia Calderón Chelius, Instituto Mora

La Doctora en Ciencias Sociales consideró que la Universidad Panamericana (UP) debió retirar el título al presidente Peña Nieto debido a que el plagio es la conducta más grave que se puede registrar en el ámbito académico, además de calificar como “frívolo” el argumento de que se trata de “hechos consumados” que ya no se pueden sancionar.

Resaltó que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) exige a los académicos obra original para que tengan acceso a los incentivos económicos que ofrece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo que ellos mismos demandan seriedad a cualquier estudiante que pretende obtener un grado, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado.

“El plagio es el tema más grave que puede enfrentarse en el ámbito académico porque supone burlar, mentir, tratar de brincar y darle la vuelta a la seriedad que se requiere para pasar una materia sin copiar o hacer un examen sin plagiar todo. Además, se trata de un nivel en el que la exigencia es mínima, nada más se pide seguir los pasos metodológicos, esto hace más patente el plagio”, destacó.

Agregó que la responsabilidad de las universidades se mantiene con todos sus egresados, por lo que la negativa de la UP para sancionar los plagios detectados en la tesis de Peña Nieto es una decisión que expone a los demás estudiantes de esa institución superior, cuyo prestigio “ha quedado muy endeble”.

“Esa respuesta de que son hechos consumados me parece una frivolidad, la UP también tiene una responsabilidad ante sus egresados. Desde la parte académica es muy delicado porque se envía un mensaje equivocado a los estudiantes. Por eso la reacción de los académicos, porque justamente (Conacyt) evalúa y vigila mucho el tema de la producción original. Nadie quiere ser plagiado y no se vale plagiar, ese es un principio elemental”, sentenció.

Carlos Bravo Regidor, CIDE

El plagio que cometió el presidente en su tesis de licenciatura habla del error de un joven, pero la respuesta oficial que ha tenido la revelación periodística revela las características del gobernante actual, destacó el historiador y académico del CIDE.

“Todos cuando somos jóvenes somos más o menos irresponsables, cometemos errores, el Presidente pudo optar por la humildad, por aprovechar el momento y reconocer que incurrió en esa conducta, pedir una disculpa, en fin, reconocer la gravedad del hecho, él o su gobierno, pero el hecho de que la línea oficial haya sido minimizarlo, ridiculizarlo, ya no te dice algo sobre aquel jovencito recién egresado te está diciendo algo sobre la persona que gobierno hoy en día”, explicó Bravo Regidor.

El académico dijo que la reacción de la opinión pública también ha sido muy lamentable, pues hay sectores que han relativizado o minimizado el tema.

“Me parece que minimizar la deshonestidad es renunciar a nuestro derecho ciudadano de exigir integridad a nuestros funcionarios”, dijo.

El plagio, agregó, es un acto de deshonestidad intelectual, que debe ser condenado sin medias tintas, sin ambages, porque se trata de una práctica que resulta fraudulenta, desde el punto de vista académico, pero que no debe ser minimizada en la vida pública.

“Hacer pasar como tuyas palabras o ideas de otras personas es hacer trampa y eso evidentemente habla sobre el carácter de la persona que lo hace y qué tan exigente es consigo mismo. La tesis tiene algunas partes que están bien citadas, lo que nos indica que la persona que redactó esa tesis sí sabía citar, sí sabía dar créditos. Y suponer que esto fue un descuido o un error, para mí es una agravante de la situación, para mí es una situación de dolo. Sabía lo que estaba haciendo”, conculyó.

