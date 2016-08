Buscan SAT apruebe carril de aduana especial para maquiladoras

NUEVO LAREDO, TAM. [LIDER INFORMATIVO].- La Aduana de Reynosa es favorecida con la decisión del SAT de abrir un carril para agilizar el transporte que requiere la industria maquiladora, mientras en la aduana de Nuevo Laredo los organismos como Canacintra ha solicitado atender el congestionamiento para no afectar a las industrias porque la mayoría de las maquiladoras operan bajo el esquema de Just at Time o Justo a Tiempo, que les exige enviar sus producciones con puntualidad hacia territorio estadounidense.

A partir del pasado 22 de agosto, se permitirá el ingreso a México de tráileres vacíos por el puente internacional de Anzaldúas ubicado en Reynosa a través de un carril exclusivo que operará de lunes a viernes de las 15:00 a 22:00 horas, para disminuir los tiempos de espera para las maquiladoras de la zona fronteriza de Reynosa-Mcallen.

De acuerdo al SAT, se trata de la una región por donde ocurre el 14 por ciento del valor del comercio entre México y Estados Unidos y la aduana de Reynosa es la cuarta más importante en la frontera en términos de volumen de mercancías porque la aduana de Nuevo Laredo es la principal.

La decisión beneficiará directamente a más de 9 parques industriales establecidos, como resultado de la cooperación entre SAT y el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), así como otras autoridades federales de ambos países.

​En una entrevista pasada, Ofelia Garza Delgado, presidenta de la Cámara de la Industria de Transformación (Canacintra) delegación Nuevo Laredo, confirmó que el tema ha sido expuesto en con autoridades aduaneras porque la mayoría de las maquiladoras operan bajo el esquema de Just at Time o Justo a Tiempo, por lo que necesitan agilizar las operaciones por la aduana local.

También comentó que el reducido personal en la Aduana americana afecta igual o más que las fallas del sistema aduanero en lado mexicano.

Para revisar la problemática y lograr su solución, puntualizó que trabajan en equipo con los titulares de otros organismos, como Index, autoridades del gobierno municipal, como es el Secretario de Desarrollo Económico, y entre todos se reunieron en fecha reciente con los integrantes del consejo de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo (Aaanld).