Alistan el tradicional ‘Grito de Independencia’

NUEVO LAREDO, TAM. [LÍDER INFORMATIVO].- La tradicional ceremonia de El Grito la noche del 15 de septiembre se realizará en la Explanada de la Independencia, frente al Palacio Federal.

Para celebrar el 205 aniversario de la Independencia de México, se realizará como cada año una verbena popular donde no podrá faltar la música en vivo y el Mariachi.

El espectáculo musical estará a cargo del Gigante de América, antes grupo Bronco, también se presentará Liberación, La Cuspide y Mariachi.

Broco es la carta fuerte para esa noche mexicana, ese es el nombre del grupo con el que José Guadalupe Esparza se inició en la música al lado de sus amigos de secundaria.

Finalmente el grupo quedo conformado por Javier en la guitarra, Choche en el bajo, Juan Manuel en la batería, Erik en los teclados y Lupe en la primera voz y percusiones.

En ese entonces interpretaban música chicana, un ritmo muy parecido a la norteña, en la cual se emplea el órgano en lugar de acordeón y era una corriente musical muy de moda en esa época, también interpretaban cumbias y baladas.

El 27 de octubre de 1996 nace el rumor de la desintegración de BRONCO en los periódicos nacionales que más tarde se volvió realidad, ha sido una de las pocas agrupaciones que se retiran en la cumbre del éxito.

Ese año fue el final de una etapa por lo que sus integrantes deciden decir adiós con el disco “La Ultima Huella”, donde se incluían los temas “Adiós” de la inspiración de Lupe Esparza, otros temas que sobresalieron fueron “Adiós (Cuatro corazones)”, “Quién pierde más” y “Bailando con Pony Choche”.

“El Mundo no se detiene” para los integrantes del grupo Bronco-Gigante de América y es que sus integrantes Lupe, Ramiro, José Luis y Javier galopan en el 2009 más broncos que nunca con esta nueva producción discográfica, además de seguir conquistando nuevos mercados y rompiendo nuevos records de audiencia. “El Mundo no se detiene” es el noveno disco como El Gigante de América, después de que grabaron 17 como Bronco y llevan vendidos más de once millones de disco.